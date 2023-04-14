مجموعة أشخاص يضرمون النار بجسد امرأة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بتعرض امرأة لحادث حريق شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن معلومات وردت بوجود حادث حريق ضمن منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد منطقة "الشاعورة"، ولدى الانتقال الى محل الحادث تبين حرق امرأة مواليد العام 1992تعمل ربة بيت.

وأضاف أن المرأة أدعت أن من قام بإحراقها خالها أولاده وزوجته، وطلبت شكوى ضدهم وعددهم 6 أشخاص، عازياً الحادث إلى وقوع مشاجرة إثر مشكلة اجتماعية تتعلق بأطفال المرأة، حسب أقوالها.

كما أشار المصدر إلى أن المرأة تعرضت إلى إصابات مختلفة في الجسد تم نقلها إلى مستشفى مدينة الطب وسط العاصمة لتلقي العلاج.