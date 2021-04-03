سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في بغداد .. القبض على مبتز ساوم فتاة على 40 ألف دولار مقابل عدم نشر صورها

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-03T09:27:46+0000
في بغداد .. القبض على مبتز ساوم فتاة على 40 ألف دولار مقابل عدم نشر صورها

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم السبت القاء القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة على 40 الف دولار مقابل عدم نشر صورها وذلك في العاصمة بغداد.

ووفقا للوكالة فإن مكتب مكافحة اجرام الكرادة من القاء القبض على متهم بقضية تحقيقية وفق احكام المادة (٤٣٠) ق .ع وذلك لقيامه بعملية ابتزاز المشتكية  الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتهديدها ومساومتها بنشر كلام سيء ونشر صورها الخاصة وارقام هواتفها مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره (40 دولار أمريكي) وان يقوم بحذف المنشورات مقابل المبلغ اعلاه.

واشارت الوكالة إلى ان اقوال المتهم دونت ابتدائيا وقضايا بالاعتراف كما تم عرض الاوراق التحقيقية على انظار قاضي التحقيق فقرر توقيف المتهم وفق احكام المادة اعلاه لينال جزاءه العادل.

related

كانت تشاطره اللعب عبر "بوبجي" .. إعتقال شاب إبتز فتاةً ببغداد

Date: 2020-12-01 13:04:43
كانت تشاطره اللعب عبر "بوبجي" .. إعتقال شاب إبتز فتاةً ببغداد

هدد بنشر صورها .. إنقاذ زوجة من ابتزاز زوجها في بغداد

Date: 2021-03-05 09:35:22
هدد بنشر صورها .. إنقاذ زوجة من ابتزاز زوجها في بغداد

انتحار شاب وفتاة داخل عجلة في بغداد

Date: 2019-05-28 22:23:32
انتحار شاب وفتاة داخل عجلة في بغداد

الشرطة تتدخل بإيقاف عملية إبتزاز مارستها فتاة نجفية بحق أختها من خلال نشر صورها

Date: 2021-02-18 07:51:13
الشرطة تتدخل بإيقاف عملية إبتزاز مارستها فتاة نجفية بحق أختها من خلال نشر صورها

في بغداد .. الحكم بالسجن اربع سنوات لمدان ابتز فتاة وهدد بنشر صورها

Date: 2019-07-31 12:01:04
في بغداد .. الحكم بالسجن اربع سنوات لمدان ابتز فتاة وهدد بنشر صورها

الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-03-07 18:29:10
الصحة تعلن 8 إصابات جديدة بكورونا في محافظتين

تعافي امرأة مسنة من كورونا في بغداد رغم اصابتها بأمراض مزمنة

Date: 2020-04-21 07:43:34
تعافي امرأة مسنة من كورونا في بغداد رغم اصابتها بأمراض مزمنة

الانواء الجوية: موجة الثلوج ستستمر لهذا الموعد

Date: 2020-02-11 18:41:46
الانواء الجوية: موجة الثلوج ستستمر لهذا الموعد