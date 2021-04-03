في بغداد .. القبض على مبتز ساوم فتاة على 40 ألف دولار مقابل عدم نشر صورها

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم السبت القاء القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة على 40 الف دولار مقابل عدم نشر صورها وذلك في العاصمة بغداد.

ووفقا للوكالة فإن مكتب مكافحة اجرام الكرادة من القاء القبض على متهم بقضية تحقيقية وفق احكام المادة (٤٣٠) ق .ع وذلك لقيامه بعملية ابتزاز المشتكية الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتهديدها ومساومتها بنشر كلام سيء ونشر صورها الخاصة وارقام هواتفها مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره (40 دولار أمريكي) وان يقوم بحذف المنشورات مقابل المبلغ اعلاه.

واشارت الوكالة إلى ان اقوال المتهم دونت ابتدائيا وقضايا بالاعتراف كما تم عرض الاوراق التحقيقية على انظار قاضي التحقيق فقرر توقيف المتهم وفق احكام المادة اعلاه لينال جزاءه العادل.