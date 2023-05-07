في بغداد.. العثور على جثة شابة مجهولة الهوية وإصابة فتاة بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بالعثور على جثة امرأة شابة مجهولة الهوية، فيما تعرضت فتاة مراهقة لحادث دهس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة عُثر على جثتها في منطقة الاستكشافات النفطية جنوب شرقي بغداد، ويتراوح عمرها بين 20 إلى 25 عاماً، عليها آثار طلق ناري في الرأس".

وأشار إلى "الضحية مجهولة الهوية وتم نقل جثتها لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

من جانب آخر، ذكر المصدر أن "طالبة تولد 2007 تعرضت لحادث دهس في شارع عدن بمنطقة الشعب وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على سائق السيارة التي دهستها"، مبيناً أن "حالتها الصحية لا تخلو من الخطورة".