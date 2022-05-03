في بغداد.. الاعتداء على رجل مرور وإصابة آخر بحادث سير

شفق نيوز/ أفادت شرطة النجدة في بغداد، يوم الثلاثاء، بالقبض على شخص اعتدى على شرطي مرور، فيما اشارت إلى اسعافها رجل مرور آخر تعرض للإصابة بحادث مروري.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية وباشراف مباشر من مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن الربيعي القت القبض على احد الأشخاص قام بالتجاوز على رجل مرور وهرب الى جهة مجهولة ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.

وفي حادث اخر، أوضحت شرطة نجدة بغداد أن دورياتها اسعفت شرطي مرور لتعرضه لحادث في ساحة ميسلون"، مؤكدة أن " عمل دوريات النجدة لايقتصر على الجانب الامني، فالجانب الانساني والخدمي من اوليات عملها".

وأوضحت أن "حادث اصطدام عجلة مع دراجة نارية تابعة الى جهاز المرور اثناء الواجب ادت الى اصابة سائق دراجة المرور"، مبينة أن "دوريات النجدة توجهت على الفور الى مكان الحادث لاسعاف المصاب نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".