في بغداد.. اتحاد الأدباء يستذكر الجواهري: شاعرٌ أقام للقصيدة مقامًا

شفق نيوز- بغداد

نظم الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، اليوم السبت ، جلسة استذكار للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، في ذكرى وفاته.

وشهدت الجلسة التي أقامها نادي الشعر في الاتحاد، قراءات شعرية ونقدية، وشهادات أدبية تناولت سيرة الجواهري وتجربته الغنية في الشعر والثقافة والنضال الوطني.

وقال مدير الجلسة، الشاعر حماد الشايع، في كلمته الافتتاحية بالجلسة، التي حضرتها وكالة شفق نيوز، "نستعيد ذكرى رحيل الجواهري، الشاعر الذي ما إن نطق البيت الأول حتى أجلس القصيدة على عرشها، وأقام لها مقامًا بين الملوك".

من جانبه، ألقى الناقد علي الفواز، نائب الأمين العام للاتحاد، كلمة الاتحاد، أكد فيها أن الجواهري "حاضرٌ لا يُحتفى به في ذكرى رحيله، بل في استمرار تأثيره في الوعي الثقافي والوطني"، مضيفًا: أنه "يرسّخ الثقة بمشروعنا الثقافي، ويمنح الفعل الثقافي طابع الاستمرار والالتزام".

كما أُلقيت كلمة مركز الجواهري الثقافي في براغ، الذي يرأسه الباحث رواء الجصاني، نيابة عنه من قبل الشاعر منذر عبد الحر، أمين الشؤون الثقافية في الاتحاد، والتي وثّقت محطات حياة الجواهري كشاعر ومناضل ومثقف متنقل بين عواصم العالم.

وتضمنت الجلسة ورقتين نقديتين لكل من الشاعر والناقد عمار المسعودي والناقد جاسم الخالدي، أكدا فيهما أن الجواهري يمثل حالة فريدة في الشعر العربي الحديث، حيث تجاوز التعبير الذاتي ليكون شعره مرآةً عاكسةً للهمّ الوطني والاجتماعي، وتجربةً صادقة لعصر متقلب بالأحداث.

كما عرضت خلال الجلسة قصائد نادرة بصوت الجواهري نفسه، أضفت أجواء وجدانية خاصة، استُقبلت بتفاعل كبير من قبل الحضور.

وفي ختام الجلسة، شارك عدد من الشعراء بقصائد مهداة إلى روح الجواهري، من بينهم مضر الآلوسي، وياس السعيدي، ومهدي النهيري، ورضا السيد جعفر، ومحمود فرحان، في قراءات استحضرت قافية الجواهري وعبّروا من خلالها عن وفائهم لإرثه وشموخه الشعري.