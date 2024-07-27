مصرع مهندس ورجلين وامرأة وغرق طفل في بسماية والمحمودية وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع مهندس إثر سقوط قطعة حديدية على رأسه أثناء العمل في بناء مول كارفور في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مهندساً (تولد 1983)، لقي مصرعه اليوم، نتيجة حادث مأساوي أثناء عمله في بناء مول كارفور داخل مجمع بسماية السكني، مبينا أن المهندس تعرض لحادث سقوط قطعة حديدية من الرافعة على رأسه، مما أدى إلى وفاته فورًا.

وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى، حيث تم التأكيد على وفاته نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا في الحادث لتحديد أسباب وقوعه.

وفي بغداد، أيضاً أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بمصرع رجلين وامرأة وإصابة رجل آخر في حادث سير مروع وقع في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة.

وأشار المصدر، إلى أن الحادث نجم عن انقلاب العجلة التي كانوا يستقلونها في جدول اروائي.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

أما في كركوك، أفاد مصدر طبي في المحافظة، يوم السبت، بأن طفلًا يبلغ من العمر عامين لقي حتفه بعد سقوطه في بركة مياه قرب منزله.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في حي القادسية وسط كركوك، مضيفا أن الطفل كان يلهو بالقرب من البركة عندما سقط فيها وتوفي نتيجة الغرق، وعندما لاحظت أسرته غيابه، شرعوا في البحث عنه ليجدوه قد فارق الحياة في البركة.

وأشار المصدر إلى أن قوة من الشرطة حضرت إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي، حيث فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.