في بادرة خطيرة.. شرطة ميسان "تطرد بالقوة" مواطناً من منزله وتحوله إلى مركز (فيديو)

شفق نيوز/ أقدمت شرطة ميسان، يوم الخميس، على اقتحام منزل أحد المواطنين ورمي أثاثه وأغراضه في الشارع وطرده منه بـ"القوة" بذريعة تحويل المنزل إلى مركز للشرطة.

وقال صاحب المنزل، المواطن حسن الذهبي، لوكالة شفق نيوز، إنه "يسكن في منطقة الـ1000 دار بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وهي دور وزعتها الحكومة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأرامل وذوي الاحتياجات، وأنا أعيل ثلاثة أخوة معاقين".

وبين "استلمت المنزل منذ أكثر من 8 سنوات وسكنت فيه فترة طويلة ثم غادرته لفترة وجيزة خلال المدة الماضية لغرض الترميم، وقد كلفني الترميم ما يزيد على 13 مليون دينار عراقي".

وتابع "بعد انتهاء أعمال ترميم عدت إلى المنزل وفجأة تمت مداهمة منزلي اليوم من قبل الأجهزة الأمنية وقامت باعتقالي لعدة ساعات، ثم أطلق سراحي بكفالة تتضمن عدم التعرض للأجهزة الأمنية".

وأشار الذهبي إلى أنه "عند عودتي للمنزل تفاجأت بأن جميع أغراض منزلي ملقاة في الشارع وبعضها موضوع في سيارتي الحمل المركونة أمام باب الدار، ثم شاهدت منزلي وقد تحول لمركز (شرطة الصدرين) التابعة لشرطة مركز القاطع".

وأوضح "الآن جميع أغراضي في الشارع، وأبلغتني السلطات الأمنية بأن أبحث عن دار استأجرها وأسكن فيها"، مطالباً "وزير الداخلية بضرورة التدخل وإعادة منزلي المسلوب مني بالقوة، دون معرفة الأسباب".