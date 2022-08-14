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في بابل وبغداد.. تظاهرتان لذوي الشهداء والجرحى ومنتسبي المزارات الشيعية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-14T09:47:45+0000
في بابل وبغداد.. تظاهرتان لذوي الشهداء والجرحى ومنتسبي المزارات الشيعية

شفق نيوز/ أقدم العشرات من المواطنين في بابل على قطع الطريق أمام مبنى المحافظة يوم الأحد، للتعبير عن رفضهم لقرار المحافظ بإيقاف توزيع قطع الأراضي على ذوي الشهداء والجرحى، فيما تظاهر المئات من منتسبي المزارات الدينية الشيعية في بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مصدر في بابل لوكالة شفق نيوز، ان "عدد من المتظاهرين قاموا بقطع الطريق أمام مبنى محافظة بابل وإحراق الإطارات بعد قرار محافظ بابل وكالة علي وعد علاوي بإلغاء توزيع قطع الاراضي السكنية المخصصة لذوي الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي والقوات الأمنية".

وأضاف ان "المتظاهرين طالبوا بإقالة محافظ بابل وكالة علي وعد علاوي من قبل الحكومة الاتحادية واعادة الاراضي لهم والبالغ عددها 260 قطعة ارض سكنية".

وفي بغداد؛ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن ما يقارب الـ500 من منتسبي المزارات الشيعية في العراق تظاهروا أمام مقر الامانة العامة للمزارات في الكرادة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وفق قانون المزارات لعام 2014.

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