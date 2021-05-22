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في بابل والبصرة.. شاب ينهي حياته شنقاً ومقتل شخص طعناً

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-22T19:17:11+0000
في بابل والبصرة.. شاب ينهي حياته شنقاً ومقتل شخص طعناً

شفق نيوز/ أقدم شاب على الانتحار شنقاً في محافظة بابل جراء خلاف مع عائلته، فيما قتل شخص جراء تعرضه للطعن في البصرة، وفق ما أفاد مصدران أمنيان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا في العشرين من عمره أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله في ناحية جبلة شمال الحلة".

وأضاف أن "خلافاً مع عائلته دفعه للانتحار".

وفي البصرة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل شخص، اثر تعرضه للطعن أثناء مشاجرة مع آخرين في منطقة المربد ضمن قضاء الزبير.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على الفاعل واثنين من المتورطين بالحادث.

وفي تصور منفصل، أشار المصدر إلى "إصابة شخصين بجروح بليغة اثر تعرضها إلى الضرب بواسطة (آلة حادة)، خلال مشاجرة حدثت أثناء قيادتهما دراجة نارية مع شخصين يستقلان مركبة (جكسارة) في شارع أبو كوصرة بقضاء ابي الخصيب".

وأوضح أن "التحقيقات الأولية اثبت ان مركبة (جكسارة) عائدة الى احد المسؤولين في البصرة، وتجري عمليات بحث عنها وعن الاشخاص الذين يستقلونها".

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