في بابل.. نهر الفرات يجف والأهالي يناشدون (صور)

شفق نيوز- بابل

يشهد نهر الفرات، المار بقضاء الكفل، جنوبي محافظة بابل، جفافا كبيرا، حتى بات يقطع سيرا على الأقدام، بعد ظهور مساحات من اليابسة في منتصفه، ما أثر على الأراضي الزراعية المحيطة بالنهر.

وقد رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، صورًا جوية صادمة تُظهر حجم الجفاف في نهر الفرات بقضاء الكفل،حيث برزت مساحات من اليابسة وسط النهر نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب المياه.

الأهالي أكدوا لمراسل الوكالة، أن أراضيهم الزراعية دمرت بالكامل، خصوصًا مزارع التين والتمر، فيما أصبحت مواشيهم مهددة بالهلاك بسبب انقطاع مصادر السقي.

وأوضحوا أن المياه المتبقية في النهر لا تكفي لري محاصيلهم، كونها تعتمد أساسًا على الخزين المائي الذي يشهد تراجعًا خطيرًا.

وطالب الأهالي الحكومتين المحلية والاتحادية، بتقديم حلول عاجلة تنقذ أراضيهم وثرواتهم الحيوانية من الضياع.

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وحرمان تركيا من حصص العراق المائية.

وتعرض العراق إلى أربعة مواسم جفاف خلال الأعوام (2017، 2021، 2023، 2025)، وكان الجفاف الأخير هو "الأقسى منذ نحو 80 عاماً"، بحسب الخبير البيئي أحمد صالح.