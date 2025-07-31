في بابل.. تجفيف 95% من بحيرات الأسماك المتجاوزة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة بابل، يوم الخميس، عن تجفيف 95% من بحيرات الأسماك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نجحنا بالوصول الى نسبة تتجاوز الـ95% من اعمال تجفيف بحيرات الأسماك المتجاوزة في عموم بابل".

وأضافت أن "الأعمال شملت جميع قواطع شمالي المحافظة، وتحديدا في قضاء المحاويل".

وقد ضربت ازمة جفاف محافظات الجنوب، وخاصة ذي قار وميسان، وتسببت بهجرة كبيرة وانقطاع المياه في الأقضية والنواحي، فضلا عن الاهوار، التي لم تصلها المياه بشكل تام، كما أكد محافظ ميسان، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز.

وبدأت وزارة الموارد المائية، بعملية تجفيف وردم بحيرات الأسماك المتجاوزة منذ قرابة عامين، وشملت جميع المحافظات، بغية الحد من هدر المياه.