في بابل.. احتجاجات غاضبة على شح المياه وجفاف "المجرية" (صور)

شفق نيوز- بابل

تظاهر العشرات من المواطنين، يوم الجمعة، على الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي بابل والقادسية، احتجاجًا على شحّ المياه وجفاف الأنهار في منطقة المجرية، مركز مدينة الحلة في محافظة بابل.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من سكان المنطقة الذين أعربوا عن استيائهم من الجفاف التام لنهر المجرية، الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا لتغذية عدد من قرى وأحياء مدينة الحلة بمياه الشرب والري.

وشهدت التظاهرة قطع الطرق الرئيسي، عير حرق الإطارات ومنع مرور العجلات، وسط انتشار أمني كثيف للسيطرة على التظاهرة.

وقد حضر إلى موقع التظاهرة كلٌّ من مدير الموارد المائية في بابل، ومدير ماء بابل، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين، حيث أجروا حوارات مباشرة مع المتظاهرين واستمعوا إلى مطالبهم.

وأسفر الحضور الميداني للمسؤولين عن تهدئة الأجواء، مع وعود بمعالجة فورية لبعض المشاكل وتقديم حلول مستدامة خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الموارد المائية، أعلنت يوم أمس، أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933، ولحد الأن، لافتة إلى أن "معدل الإيرادات لحوض دجلة والفرات بلغ 27% مقارنة بالعام الماضي، إضافة الى إن الخزين المائي في الخزانات والسدود، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة الخزنية أي بمعدل انخفاض بلغ 57% مقارنة بالعام الماضي".