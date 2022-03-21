في الأنبار.. مزارع يعثر على مقبرة يرجح بأنها أثرية

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء الحبانية شرقي محافظة الأنبار، علي داود، يوم الاثنين، عثور مزارع على مقبرة يرجح أن تكون أثرية، وذلك اثناء قيامه بالعمل على تسوية أرضه.

وقال داود لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المزارعين في منطقة الملاحمة التابعة لقضاء الحبانية، عثر على قبور يرجح أنها "أثرية"، وتم تحديد الموقع من قبل دائرة وشرطة الآثار".

وأوضح ، أن "المزارع الذي عثر على المقبرة، كان قد وجد القبور ومعها تحف أثرية، وقام بتبليغ الجهات المعنية، التي بدورها حددت الموقع ووضعته تحت المراقبة". مؤكداً، أنه "لم يتم الكشف على الموقع بشكل رسمي بعد، ونحن بانتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة للموقع، ليتم التأكد من هوية المقبرة وتأريخها".

من جانبه قال مدير دائرة الاعلام والعلاقات بالهيئة العامة للآثار والتراث حاكم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "صاحب أرض زراعية في الحبانية، وخلال عمله على تسوية أرضه، عثر على مجموعة قبور، وأبلغ مفتشية آثار الأنبار بالأمر".

وأضاف الشمري، أنه "بعد ورود البلاغ، تم تشكيل لجنة مختصة بالآثار والتراث، والتوجه للموقع واتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة، لحين اتخاذ الهيئة العامة قرارها بالتحري بأمر المقبرة".

وبين، أنه "بقطاع الآثار هنالك علامات مهمة بالتشخيص، وكل المعلومات الأولية تشير إلى أنها أثرية".