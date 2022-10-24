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"في اليوم الواحد".. العراق يدفع 2.2 مليون دولار لإيران مقابل "فواكه"

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-24T15:41:13+0000
"في اليوم الواحد".. العراق يدفع 2.2 مليون دولار لإيران مقابل "فواكه"

شفق نيوز / أعلنت إيران، يوم الاثنين، تصدير فواكه وخضروات إلى العراق بقيمة 470 مليون دولار، خلال الأشهر السبعة الماضية، أي ما يزيد عن 2.2 مليون دولار في اليوم الواحد.

وقال مدير عام دائرة الجمارك الإيرانية، في معبر برويزخان، قاسم مطلبي، إن "منذ 21 مارس/ آذار الماضي، ولغاية 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تم تصدير سلع بقیمة 470 مليون دولار إلى العراق".

وأوضح مطلبي، أن "إجمالي حجم الصادرات إلى العراق خلال هذه الفترة، بلغ مليوناً و147 ألف طن عبر منفذ برويزخان"، لافتاً إلى أن "السلع المصدرة عبر المنفذ، شملت أنواع الفواكه والخضروات، ومنتجات معدنية وبلاستيكية".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "السلع المصدرة  الى العراق في شهر أكتوبر/تشرين الأول فقط، سجلت زيادة بنسبة 38 في المئة من حيث الوزن مقارنة بالشهر الماضي".

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