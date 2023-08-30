في اليوم الدولي للمفقودين.. الصليب الأحمر: العائلات العراقية تواصل الألم بلا إجابات

شفق نيوز / أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، بياناً بشأن عائلات المفقودين في العراق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمفقودين، مؤكدة أن الألم ما يزال مستمرًا لدى هذه العائلات، ومواصلة البحث عن إجابات عن ذويها المختفين.

وبينما يحتفي العالم باليوم الدولي للمفقودين، حثت اللجنة الدولية، في بيانها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الأطراف المعنية على "تعزيز جهودها الرامية للتخفيف من معاناة العائلات العراقية، لأن الوقت لا يشفي الجروح ويمكن للإجابات فقط أن تساهم في مواساة العائلات".

وأضافت اللجنة، أن "هذه العائلات لا تعلم فيما اذا كان أحباؤها المفقودين ما يزالون على قيد الحياة أم في عداد الموتى، وهي لا ترى نهاية لمعاناتها ولذلك فهي تمر بقدرٍ كبير من المعاناة على المستويين العاطفي والنفسي".

وأوضحت أن "هذه المعاناة التحديات التي غالبًا ما تواجهها العائلات بسبب المصاعب المادية والاجتماعية، ولدى هذه العائلات الحق في معرفة ما الذي حصل لأحبائها وهو حقٌ منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني".

بحسب اللجنة، خَلَفت عقود من النزاعات المسلحة وفترات العنف المتتابعة في العراق، أحد أكبر أعداد المفقودين في العالم".

وما يزال مصير مئات الآلاف من الأشخاص مجهولًا وهنالك الكثير من العائلات التي تواصل البحث عنهم ويعيش الكثير منها في حيرة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بمصير أقاربها المفقودين، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت اللجنة عن مازن، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عامًا من الأقلية اليزيدية في سنجار، قوله: "كانت عائلتي سابقًا تتألف من ثمانية أخوة وأخت واحدة، وفي عام 2015، إختفى أربعة من إخوتي ووالديّ وإبن أخي، وما أزال أفتقدهم كل يوم، لغاية الآن أبكي عندما أرى أطفالًا آخرين يقضون أوقاتًا جيدةً بصحبة والديهم".

ومنذ عام 1991، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الطليعة في مساعدة الأشخاص المفقودين وعائلاتهم في العراق من خلال أنشطتها والدعم المقدم الى الأطراف المعنية في مختلف المجالات وبما يساعد العائلات في عمليات البحث التي تجريها.

وفي عام 2022، تلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1,477 طلبًا من ذوي المفقودين للبحث عنهم وإيجادهم. ساعدنا في إيضاح مصير 678 شخصًا من خلال دعم السلطات في عمليات البحث ومن خلال الأنشطة التي ننفذها مثل تبادل الرسائل المكتوبة بين المحتجزين وعائلاتهم.

وفي النصف الأول من عام 2023، قدمت العائلات 994 طلبًا للمساعدة في إيجاد ذويها المفقودين. وقد جرى ايضاح مصير 171 شخصًا ولم شمل 5 أشخاص مع عائلاتهم في خارج العراق.