في النجف.. مخلف حربي يبتر ذراع فتاة وسرقة رجل بـ"التنويم المغناطيسي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء الخميس، بإصابة فتاة وبتر يدها بسبب انفجار مخلف حربي في بادية المحافظة، فيما بين أن رجلا تعرض للسرقة، بحادث منفصل، في معارض سيارات النجف بطريقة "التنويم المغناطيسي".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مخلفا حربيا انفجر قرب منطقة الديوك ببادية النجف، وأسفر عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً".

وأضاف أن "الفتاة تعرضت لبتر يدها، فضلاً عن إصابات أخرى بجسدها، حيث تم نقلها للمستشفى الألماني وسط مركز المحافظة".

وفي حادث منفصل، بين المصدر، أن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بتعرض أحد المواطنين للسرقة داخل معارض النجف للسيارات، حيث تمت سرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي بطريقة (التنويم المغناطيسي)"، لافتاً إلى أن "منفذي السرقة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".