في النجف.. عرسان يتحولان إلى مأساة مروعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الجمعة، بتحول عرسين إلى نهاية مأساوية راح ضحيتها شقيق عريس واعتقال آخر، وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع أمام فندق زمزم في المدينة القديمة وسط مدينة النجف، حيث قتل شقيق عريس بطريقة وحشية إثر نزاع مع زفة عرس آخر بسبب خلاف على أسبقية الدخول إلى الفندق".

وبين المصدر، أن "شقيق ووالدة العريس في الزفة الأولى بالإضافة إلى بعض النسوة رفيقات العروسة تجمعوا أمام بوابة الفندق بانتظار صعود العريس وعروسته إلى غرفتهما في الفندق، وفي هذه الأثناء وصلت زفة عرس آخر وطلبوا من شقيق العريس الأول فسح المجال لهم للصعود".

وأضاف "شقيق العريس ومن معه رفضوا إخلاء المكان وأصروا على دخول عريسهم أولاً إلى الفندق وحصل خلاف بين الطرف وتطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين انتهت بمقتل شقيق العريس بطريقة وحشية حيث انهال عليه ثمانية أشخاص من زفة العرس الثاني وهشموا رأسه بواسطة قضبان حديدية (تايلبر) ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وملاحقة الجناة، حيث تمكنت على الفور من اعتقال أحدهم، فيما تواصل البحث عن الآخرين".