في النجف.. شاب ينتحر والحر ينهي حياة زائرة ايرانية

شفق نيوز/ سجلت محافظة النجف، اليوم الأحد، حالة انتحار لشاب يعاني "حالة نفسية سيئة"، ووفاة زائرة ايرانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأبلغ مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يبلغ من العمر 24 عاما أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة شال داخل منزله شمالي محافظة النجف، مبينا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الانتحار يعود لإصابته بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

وفي النجف أيضاً قال المصدر، أن زائرة ايرانية في الاربعينيات من عمرها توفيت، اليوم، تحت احدى المسقفات أمام مسجد الكوفة.

وبين المصدر، أن التحقيقات رجحت أن يكون سبب الوفاة هو ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى نقلها للطب العدلي لغرض إكمال الإجراءات القانونية وتحديد سبب الوفاة بشكل رسمي.