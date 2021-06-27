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في النجف .. رجل يقتل زوجته بتمزيق عضو في جسدها

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-27T06:41:35+0000
في النجف .. رجل يقتل زوجته بتمزيق عضو في جسدها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة يوم الأحد عن اكتشاف جريمة قتل وصفتها بـ"الغامضة" إذ اقبل زوج على قتل زوجته ضربا بيده مما  تسبب بتمزق الطحال وحدوث كدمات في الكلى والجسم لتلك المرأة. 

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالة وفاة امرأة  تم تسجيلها في مركز شرطة الغري بأنها قضاء وقدر من قبل زوج المتوفية وبعد اجراء التحقيق  احيلت القضية من قبل القاضي  المختص   إلى شعبة الكرار  لمكافحة الاجرام "

وبينت انه "وبعد التحقيق بالموضوع أمر قاضي التحقيق  باحالة التحقيق من مركز شرطة الغري إلى مكافحة إجرام الكرار  وخلال متابعة القضية والتعمق بالتحقيق  تم اكتشاف أن المرأة قد قتلت وايد ذلك  وصول تقرير الطب العدلي إن الموت كان بسبب ضرب في مناطق مختلفة وتم اكتشاف الجريمة بأن الزوج هو من قام بقتلها بسبب شجار عائلي وتركها متوفية وبعد ساعتين قام  بنقلها إلى مستشفى الحكيم على أنها اصيبت بعارض مرضي وانها توفيت وفاة طبيعية "

واوضحت " لكن التقرير اثبت كذب ادعائه بأنها تعرضت للضرب مما سبب تمزق الطحال وكدمات داخلية في الكلى والقفص الصدري إذ اعترف باستخدام الايدي بضربها بقوة  (بوكسات )، إذ اعترف المجرم بارتكابه جريمة القتل واحيل للقضاء لينال جزاءه العادل".

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