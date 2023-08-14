في النجف.. الإعدام لامرأة قتلت زوجها "حرقاً" ودفنته بحديقة المنزل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الإثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق زوجة قتلت زوجها مع سبق الإصرار والترصد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكمها على زوجة قتلت زوجها حرقاً بمادة النفط بمساعدة ابنتها وضرتها، ثم دفنّه داخل في المنزل الواقع بناحية الحيدرية شمالي النجف".

وبين المصدر، أن " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".