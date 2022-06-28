في النجف.. النزاهة النيابية تكشف عن تحرك لـ"حسم" ملفات الفساد بالاتفاق مع الإدعاء العام

شفق نيوز / كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، عن تحرك نحو حسم ملفات الفساد المتأخرة في محافظة النجف.

وقال السلامي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقا مع الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى لحسم ملفات الفساد المتأخرة، وقضايا الاستيلاء على المناطق الخضراء والتلاعب بالأرصفة وقضايا التقصير والإهمال في المشاريع الاستثمارية والتلاعب في الحزام الأخضر في نهاية المجمعات في الأحياء السكنية".

وتابع ان "الملفات الآن تحت يد القضاء وهناك متابعة مستمرة لها".

وفي شهر ايام الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّها شملت مكتب الگمرك ومُديريَّة التربية والمطار الدولي في المُحافظة.