في الناصرية.. "أبو جواد" يقضي على جرثومة المعدة بـ"طيور الحمام"

شفق نيوز/ في الشمال من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وتحديداً في قضاء الشطرة، تجد داراً صغيرة مكتظة بالمراجعين المصابين بمرض جرثومة المعدة، حيث يقوم كاظم كريم (أبو جواد) بمعالجة العديد من المواطنين يومياً من هذا المرض الذي لا علاج لها في داخل العراق او خارجه، كما يقول.

ويوضح كريم، العلاج الذي يعطيه لمراجعيه في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "العلاج الذي أعالج به الناس حالياً هو كرامة من كرامات الإمام الرضا عليه السلام، وقد حصلت عليه أثناء المسير سيراً على الأقدام نحو (غريب طوس) المدفون في إيران، عندما قمت بمعالجة أحد السائرين معنا صوب الإمام الرضا (ع) بعدما أصابه عارض مفاجئ ونحن في مكان منقطع اثناء المسير"، لافتا إلى أنه "أعالج مرض (جرثومة المعدة) التي لا علاج لها داخل العراق او خارجه ويزورني العديد من الأطباء والصيادلة لغرض العلاج".

وبين، إنه "أستخدم (طيور الحمام) في علاج الجرثومة وقد تمكنت من معالجة العشرات من المواطنين ومن مناطق مختلفة من محافظات البلاد".

وعن استخدامه لطيور الحمام إزهاق روحها عند علاجه المرضى، أجاب الحاج أبو جواد: "تمكنت من الحصول على ترخيص لعلاج المرضى بهذا الطائر، وأنه لا يوجد إشكال في ذلك".

طريقة العلاج

يروي مراجعون للحاج ابو جواد من محافظات الديوانية والنجف، لوكالة شفق نيوز، إنه "في البدء لم نصدق عنه عندما رأيناه، وبعد الالحاح من المقربين جئنا إلى قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار مع (طيور الحمام) وقام بشكل بسيط بمعالجتنا من مرض (جرثومة المعدة) التي نعاني منها وكان العلاج بشكل مجاني".

وأضافوا، أن "طريقة علاجه تتم من خلال وضع طير الحمام على (بطن المريض)"، حيث أوضحوا أن "هناك آلام تخرج من البطن عند المباشرة بالعلاج وتؤدي إلى وفاة طائر الحمام على الفور وشفاء المريض".