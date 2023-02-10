في الموصل وميسان.. الأمن العراقي يعتقل "حمودي جارجر" ويطلق سراح "عبود سكيبة"

شفق نيوز / اعتقل جهاز الأمن العراقي، يوم الجمعة، المتهم بنشر المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف "حمودي جارجر"، فيما أطلق سراح "عبود سكيبة".

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز الأمن الوطني، وبعملية هي الثانية من نوعها اليوم، اعتقل وفق قرارٍ قضائي المعروف باسم (حمودي چارچر) في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى".

وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليه (حمودي جارجر) معروف على مستوى العراق عبر تطبيق انستغرام، بنشر الفيديوهات الهابطة والخادشة للحياء والفاضحة".

وبوقت سابق من اليوم، اعتقل جهاز الأمن الوطني، التيكتوكر "خالد النعيمي" ونجله "حمزة حباتي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بسبب المحتوى الهابط.

وعلى صعيد متصل، أخبر المصدر، الوكالة، أن "الأجهزة الأمنية أطلقت سراح (عبود سكيبة)، بعد مراجعة محتواه، وتبين أنه لا يحمل إساءة أو خدش للحياء".

وصدّق القضاء العراقي، أمس الخميس، أقوال المتهمين بنشر المحتوى السيء والهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم (عبود سكيبة).

وخلال شهر شباط/فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وام فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.