في الموصل والأنبار.. مصرع عامليّ بناء وانتحار شاب لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في الانبار، يوم الاربعاء، بمصرع عاملين اثنين بسقوطهما من مكان مرتفع، فيما أقدم شاب على الانتحار غرقاً، في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عامليّ بناء من اهالي الموصل، كانا يؤديان عملهما في مبنى مستشفى الكرمة الجديد في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، إلا أنهما سقطا من الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاتهما على الفور".

وأشار إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل جثتيهما إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وما إذا كانت هناك شبهة جنائية".

من جانب آخر، ذكر مصدر أمني في محافظة نينوى، أن "شاباً لم يتجاوز 18 عاماً أنهى حياته ليلة أمس الثلاثاء، بإلقاء نفسه في نهر دجلة من الجسر القديم في الموصل، لأسباب مجهولة"، مشيراً إلى أن "دورية من الشرطة النهرية توجهت لإنقاذه إلا أنه غرق في المياه وما يزال البحث عنه مستمراً حتى الساعة".

ولفت إلى أنه "من الصعب العثور على جثة الشاب بسبب برودة المياه وقوة التيار مما يعني أنه سيجرفه الى مناطق اخرى"، مبيناً أن "ذوي الضحية تجمعوا قرب ضفة النهر على أمل العثور على جثته".