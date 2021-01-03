في الموصل.. عجلات الحشد وصور المهندس وسليماني تجوب الشوارع

شفق نيوز/ نظم العشرات من انصار الحشد الشعبي، يوم الاحد، تظاهرة لاحياء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني قاسم سليماني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من انصار الحشد الشعبي نظموا تظاهرة في منصة الاحتفالات بالجانب الايسر من مدينة الموصل تزامناً مع الذكرى السنوية لاغتيال سليماني والمهندس.

وأضاف أن المحتجين جابوا شوارع مدينة الموصل حاملين رايات الحشد وصور سليماني والمهندس"، مبيناً أنهم انطلقوا من مناطق سهل نينوى والرشيدية وكوكجلي وغالبيتهم هم من الشبك والتركمان.

وأشار مراسلنا إلى أن هذه التظاهرة جاءت تزامناً مع "تظاهرة السيادة" في العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن عدداً من عجلات الحشد العسكرية جابت شوارع المدينة في استعراض عسكري ايضاً.

وشارك الآلاف من انصار الحشد الشعبي بتظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لإحياء الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، حيث رفع المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة مطالبين بخروج القوات الأمريكية من العراق.