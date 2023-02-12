في الموصل.. إطلاق سراح التيكتوكر "خالد النعيمي" ونجله "حمزة حباتي" بكفالة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بإطلاق سراح التيكتوكر "خالد النعيمي" ونجله "حمزة حباتي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم إطلاق سراح "النعيمي" ونجله "حباتي" بأوامر قضائية بعد كفالتهم، مبينا أنه تم إخلاء سبيلهما من قبل القوة الأمنية.

وأوضح المصدر أن القضاء أفرج عنهما بعد التأكد من محتواهما، فيما بينت مصادر امنية ان الحملة كانت توعوية ضد من يروج لهكذا محتوى هابط في الموصل.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالتنا يوم الجمعة الماضي بأنه وبتوجيه من مجلس القضاء الأعلى و الأمن الوطني العراقي أُعتقل "اليوتيوبر" خالد النعيمي ونجله حمزة من منزلهما في منطقة النبي شيت في مدينة الموصل ضمن الحملة التي تشنها السلطات على صناعي المحتوى الهابط.