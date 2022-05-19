في الموصل.. امرأة تحتال على عشرات الطالبات وتسرق هواتفهن

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في تربية نينوى، يوم الخميس، عن قيام امرأة بسرقة العشرات من أجهزة الهواتف من طالبات أثناء أدائهن الامتحان في إحدى مدارس الموصل، بحيلة انطلت على الطالبات وحراس المدرسة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة كانت تقف عند داخل إعدادية الأندلس للبنات في حي المهندسين بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، حيث يؤدين الطالبات الامتحانات الخارجية للصف السادس الابتدائي، مدعية أن ابنتها تؤدي الامتحان أيضاً وتركت هاتفها معها".

وأضاف "ما قالته المرأة عن ترك ابنتها لهاتفها لدى أمها شجع الطالبات على الوثوق بها وقمن بتأمين هواتفهن لديها لكون إدارات المدارس تمنع دخول الهواتف إلى القاعات الامتحانية لتلافي محاولات الغش بواسطة الهاتف، ليتفاجئن عند الانتهاء من أداء الامتحان باختفاء المرأة وهواتفهن".

وبين المصدر أن "أكثر من 40 طالبة سلمن هواتفهن للمرأة، كما أن أغلب الطالبات كبيرات في السن ومن أعمار مختلفة".