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في المنصور.. استغلت انشغالها بالتمارين الرياضية وسرقت 20 ألف دولار من حقيبتها

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-09T17:34:46+0000
في المنصور.. استغلت انشغالها بالتمارين الرياضية وسرقت 20 ألف دولار من حقيبتها

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، مساء الاثنين، القبض على سارقة، ضمن منطقة المنصور غربي العاصمة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات نجدة اليرموك ألقت القبض على سارقة ضمن منطقة المنصور، وذلك بعد استنجاد سيدة بالدورية مخبرة إياهم بقيام امرأة بسرقتها مال قدره (20000 دولار أمريكي) من حقيبتها أثناء تواجدها داخل نادٍ رياضي نسائي، ولاذت بالفرار ضمن المنطقة المذكورة".

وأضافت: "جرى إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية، وبدلالة طالب النجدة، تم تفتيش المنطقة والقبض على السارقة بعد مطاردتها داخل الأزقة، ولدى استنطاقها اعترفت بالسرقة، و تم تسليمها إلى مكتب المكافحة أصولياً".

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