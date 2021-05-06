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في المشخاب.. شرارة نار تلتهم خمسين دونم حنطة وكادت تجهز على 450 آخرين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-06T10:08:29+0000
في المشخاب.. شرارة نار تلتهم خمسين دونم حنطة وكادت تجهز على 450 آخرين

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الخميس، من السيطرة وإخماد حادث الحريق التهم 50 دونم مزروعة بمحصول الحنطة وانقذت 450 دونما من مجموع 500 دونم في قضاء المشخاب جنوب محافظة النجف الاشرف.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وحداته طوقت وعزلت النيران ومنعت امتداد ألسنتها داخل الحقول الزراعية، وأنهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

وذكر البيان؛ أن سبب الحريق كان نتيجة تطاير شرارة من ماكينة الحاصودة.

وأشار إلى أن مديرية الدفاع المدني استكملت في وقت سابق كافة الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير، من خلال نشر فرق الدفاع المدني قرب الحقول الزراعية مع مرافقة عمليات الحصاد لتجنب الخسائر الاقتصادية وتأمين قوت الشعب من السلة الغذائية، لافتا إلى أن هذا قلل نسبة الخسائر داخل الحقول الزراعية.

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