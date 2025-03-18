في المثنى وأربيل.. نهر يبتلع شاباً وسرقة على ضوء "فلاش الموبايل" (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض شاب للغرق في أحد الأنهر شمالي المحافظة، وما تزال عمليات البحث عن جثمانه مستمرة، يأتي هذا في وقت أعلنت مديرية شرطة أربيل، القبض على متهمين اثنين بسرقة أموال وأجهزة إلكترونية من محل في المدينة.

وعن حادث محافظة المثنى، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً بعمر 16 عاماً غرق في نهر التعزيز بقضاء الهلال في محافظة المثنى، فيما تتواجد فرق الشرطة النهرية والغواصين في مكان الحادث بحثاً عن جثته".

وبالانتقال إلى محافظة أربيل، أعلنت مديرية شرطة المحافظة، عن "إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة السرقة، حيث قاما بسرقة 2600 دولار وتسعة أجهزة لابتوب من محل لبيع الأدوات المنزلية ومطعم في مدينة أربيل".

ووفقاً لبيان الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم تحديد موقع المتهمين في وقت قياسي، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم القبض عليهما وإحالتهما إلى التحقيق، حيث اعترفا بجريمتهما.

وأضاف البيان أن المتهمين محتجزان حالياً وفقاً للمادة (443) من قانون العقوبات، والتحقيقات مستمرة معهم لاستكمال الإجراءات القانونية.

فيما أظهر الفيديو الذي نشرته الشرطة، السارقان وهما يقتحمان المحل ويسرقان محتوياته تحت ضوء "فلاش الهاتف".