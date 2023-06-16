في الكاظمية.. اخماد حريق وإخلاء نزلاء فندق وإصابة رجل إطفاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع بقطعة أرض متروكة محاطة بأربع فنادق وسط مدينة الكاظمية، شمالي بغداد، فيما لفتت الى إصابة رجل إطفاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل قطعة أرض متروكة تحيط بها أربعة فنادق مكتظة بالزائرين بشارع شريف الرضي وسط مدينة الكاظمية ببغداد".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وأخلت الزائرين من محيط الحادث بالتزامن مع إخلاء النزلاء تحسباً من تصاعد الانبعاثات الغازية السامة في حين استمرت بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والإخماد داخل القطعة المتروكة التي تحتوي على أكوام من الخشب والنفايات لتسجل إصابة رجل إطفاء نتيجة الجهد وارتفاع درجات الحرارة في موقع الحادث ليتم نقله إلى مستشفى الكاظمية التعليمي لتلقي العلاج".

وتابع البيان أن ”فرق الدفاع المدني أنهت أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية فيما فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل تلك القطعة المتروكة".