في العيد .. مدن عراقية ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم (جدول)

شفق نيوز/ سجلت خمس مناطق العراق، يوم الخميس، حضورها ضمن مناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة "بهافالنجر" في دولة باكستان سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 49 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "الاهواز" في دولة ايران وبواقع 47.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "صافي آباد دزفول" في إيران وبواقع 47.2 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "عرفات" في السعودية رابعاً وبواقع 47 درجة مئوية، وجاءت منطقة " العميدية" في ايران خامساً بدرجة حرارة بلغت 46.7 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن منطقة "مطار الكويت الدولي" في الكويت جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 46.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الحسين" في البصرة، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة " مطار البصرة الدولي" في البصرة ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 46.3 درجة، كما جاءت منطقة "علي الغربي" في العمارة تاسعاً وبدرجة حرارة 46.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة " ادرار" في إلجزائر عاشراً بدرجة حرارة 45.8 درجة مئوية، تليها منطقة " طبس" في ايران في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 45.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة "عبادان" في إيران في المرتبة 12 بدرجة حرارة 45.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الناصرية" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 45.6 درجة مئوية، تليها محافظة "النجف" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 45.5 درجة مئوية، تليها مدينة "ا تندوف" في الجزائر بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 45.5 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: