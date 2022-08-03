سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
في العراق .. 8 محافظات بينها بغداد تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة
Category: مجتـمع
Date: 2022-08-03T13:55:21+0000
في العراق .. 8 محافظات بينها بغداد تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة
related
أربع محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بمناسبة دينية
Date: 2021-10-05 07:43:20
الأمطار في إقليم كوردستان تمتد لمحافظات عراقية مع تراجع شدة الغبار في البلاد
Date: 2022-05-06 09:57:46
تعطيل الدوام الرسمي بالعراق
Date: 2021-09-23 15:10:40
ديالى تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجة الحرارة
Date: 2021-06-29 12:16:21
خروقات وأعطال فنية جديدة تطال عشرات المراكز الانتخابية في محافظات عراقية
Date: 2021-10-10 07:31:25
تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوما واحدا
Date: 2022-02-24 10:31:44
خلال آخر 24 ساعة.. تراجع إصابات ووفيات كورونا في العراق
Date: 2022-04-26 13:30:53
ارتفاع معدل الوفيات بكورونا في العراق
Date: 2020-03-08 17:36:32
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.