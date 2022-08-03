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في العراق .. 8 محافظات بينها بغداد تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-03T13:55:21+0000
في العراق .. 8 محافظات بينها بغداد تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة
في العراق .. 8 محافظات بينها بغداد تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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