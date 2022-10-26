سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في العراق.. 40 حريقاً خلال يوم واحد

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-26T17:51:29+0000
في العراق.. 40 حريقاً خلال يوم واحد

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الأربعاء، موقفاً بعدد الحوادث المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة اندلاع 40 حريقاً ورصد حالتي إنقاذ وإصابة.

وذكرت المديرية في بيان لها أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل دار سكن في قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار دون تسجيل إصابات بشرية تذكر".

وأضافت أن فرقها في محافظة بابل، أنذرت عدداً من معامل للأسفلت في المحافظة بسبب كثافة الانبعاثات الغازية السامة وتسببها بالتلوث البيئي".

وأشارت المديرية، إلى أن "فرق الدفاع المدني أنقذت سائق عجله نوع النترا خصوصي بعد اصطدامها بعمود كهرباء في منطقة جديدة الشط ضمن محافظة ديالى، مع تأمين نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".

وفي البصرة، رفعت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة إلى مديرية الدفاع المدني، مخلفات حربية في قضاء أبو الخصيب، في حين أخمدت فرق الإطفاء حريقاً اندلع داخل بستان زراعي بقضاء الحمزه في محافظة الديوانية دون تسجيل إصابات بشرية.

related

خلال 24 ساعة.. اندلاع 78 حريقاً في العراق وتسرب لغاز الكلور

Date: 2022-10-03 09:25:12
خلال 24 ساعة.. اندلاع 78 حريقاً في العراق وتسرب لغاز الكلور

الموقف اليومي لحرائق العراق.. ضحية ومصابان بـ56 حادثاً خلال 24 ساعة

Date: 2022-10-06 18:54:46
الموقف اليومي لحرائق العراق.. ضحية ومصابان بـ56 حادثاً خلال 24 ساعة

الموقف اليومي للدفاع المدني.. 79 حريقاً و"مثرامة لحم" وجثة سائق

Date: 2022-10-16 19:47:14
الموقف اليومي للدفاع المدني.. 79 حريقاً و"مثرامة لحم" وجثة سائق

خلال 24 ساعة.. تسجيل 40 حريقاً في المحافظات العراقية

Date: 2022-09-17 16:38:58
خلال 24 ساعة.. تسجيل 40 حريقاً في المحافظات العراقية

39 حريقاً في العراق خلال 24 ساعة

Date: 2022-10-21 09:19:18
39 حريقاً في العراق خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 49 حريقاً

Date: 2022-09-19 18:25:02
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 49 حريقاً

تسجيل 37 حريقاً في العراق خلال آخر 24 ساعة

Date: 2022-10-25 19:19:16
تسجيل 37 حريقاً في العراق خلال آخر 24 ساعة

الدفاع المدني يكافح لإخماد حريق اندلع في صهريج وسيارات أخرى بديالى

Date: 2021-11-18 17:42:03
الدفاع المدني يكافح لإخماد حريق اندلع في صهريج وسيارات أخرى بديالى