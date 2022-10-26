في العراق.. 40 حريقاً خلال يوم واحد

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الأربعاء، موقفاً بعدد الحوادث المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة اندلاع 40 حريقاً ورصد حالتي إنقاذ وإصابة.

وذكرت المديرية في بيان لها أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل دار سكن في قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار دون تسجيل إصابات بشرية تذكر".

وأضافت أن فرقها في محافظة بابل، أنذرت عدداً من معامل للأسفلت في المحافظة بسبب كثافة الانبعاثات الغازية السامة وتسببها بالتلوث البيئي".

وأشارت المديرية، إلى أن "فرق الدفاع المدني أنقذت سائق عجله نوع النترا خصوصي بعد اصطدامها بعمود كهرباء في منطقة جديدة الشط ضمن محافظة ديالى، مع تأمين نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".

وفي البصرة، رفعت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة إلى مديرية الدفاع المدني، مخلفات حربية في قضاء أبو الخصيب، في حين أخمدت فرق الإطفاء حريقاً اندلع داخل بستان زراعي بقضاء الحمزه في محافظة الديوانية دون تسجيل إصابات بشرية.