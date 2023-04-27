في العراق .. 30 حالة اصابة بينها 7 وفيات بالحمى النزفية خلال 2023

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، تسجيلها عشرات الإصابات بالحُمى النزفية في العراق خلال العام الحالي.

وكان العراق قد سجل في الصيف الماضي قرابة 200 إصابة بالحمى النزفية توفي من بينهم نحو 30 مريضاً غالبيتهم من مناطق جنوبي البلاد.

ونشرت الوزارة اليوم، إحصائية للإصابات بهذا الوباء المميت للعام 2023 ولغاية الآن، وذكرت أنها سجلت 30 إصابة مؤكدة بالحُمى النزفية.

ووفقا للإحصائية فإن من بين تلك الإصابات كانت هناك سبع حالات وفاة.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.