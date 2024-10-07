في العراق.. 16 ألف مصاب بـ"ارتفاع ضغط الدم" لا يعلمون بذلك

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الاثنين، عن نتائج المشروع المجتمعي الوطني للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، وتشخيص أكثر من 16 ألف مصاب بالمرض خلال الحملة، ولا يعلمون بإصابتهم.

يأتي ذلك، بناءً على اجتماع اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية، الذي عقد في أيار الماضي، ونتج عنه إطلاق وزارة الصحة مشروع الكشف المبكر عن "ارتفاع ضغط الدم".

وأوضح الحسناوي، خلال مؤتمر صحفي، أن "وزارة الصحة نشرت فرقها الصحية في أكثر من 30 تجمعاً ومركزاً ومولاً للتسوق في العراق لغرض إجراء فحص ارتفاع ضغط الدم، وقد تم فحص نحو 950 ألف مواطن منذ انطلاق المشروع".

وأشار إلى "اكتشاف أكثر من 16 ألف مصاب بارتفاع ضغط الدم، ولا يعلمون بإصابتهم، ما يعادل 11% من المفحوصين"، مبيناً أن "هذا الرقم يستدعي تغيير نمط الحياة والغذاء والإجراءات الوقائية للمصابين".

ودعا الحسناوي، المواطنين الذين تم تشخيص ارتفاع ضغط الدم لديهم إلى "مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات لغرض إجراء الفحوصات، وتوثيق إصابتهم، وتقديم الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لهم".