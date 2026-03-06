في العراق.. أمسية ثقافية على وقع الحرب (صور)

شفق نيوز- بابل

شهدت محافظة بابل، يوم الجمعة، تنظيم أمسية رمضانية ثقافية بهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية التثقيف الإعلامي وتمكين الجمهور من التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة، فيما جاءت هذه الأمسية تزامناً مع تعرض المحافظة لقصف متكرر في ظل اتساع المواجهة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وشارك في الأمسية التي أقيمت بعنوان "التربية الإعلامية ومواجهة خطر المضامين المزيفة"، عدد من المختصين في الإعلام، منهم الدكتور حيدر شلال والدكتور أكرم الخواجة، الذين تحدثوا عن خطورة المضامين المزيفة وتأثيرها على المجتمع، واستعرضوا سبل مواجهة هذا التحدي من خلال التربية الإعلامية ونشر الثقافة الإعلامية بين فئات المجتمع المختلفة.

وعبر المشاركون في الأمسية التي أقامتها مؤسسة (صدى العطاء الإنسانية) وحضرتها وكالة شفق نيوز، عن تقديرهم للفعالية، مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الأمسيات لتعزيز وعي المجتمع بالوسائل الإعلامية الحديثة وكيفية التعامل معها بشكل مسؤول، معتبرين أن هذه اللقاءات تلعب دوراً أساسياً في بناء مجتمع قادر على مواجهة الأخبار والمعلومات المضللة بوعي وثقافة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة نشاطات ثقافية وإعلامية تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي وتقديم أدوات عملية للمواطنين للتعامل مع المعلومات الإعلامية بمسؤولية، والمساهمة في نشر ثقافة التحقق والوعي الإعلامي.

وجاءت هذه الأمسية في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة توتراً أمنياً متصاعداً وتكراراً لمحاولات استهداف مواقع عسكرية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بالتزامن مع تطورات الحرب الإقليمية التي تفجرت السبت الماضي عقب عملية عسكرية أميركية إسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وانخراط فصائل عراقية في التصعيد.