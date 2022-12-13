في العراق .. أكثر من 400 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيلها أكثر من 400 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال أسبوع واحد اعتبارا من يوم 5 - 11 من شهر كانون الأول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي الأسبوع، إن مختبراتها الصحية سجلت خلال تلك المدة 411 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 2464786.

وتماثل 597 مريضا إلى الشفاء التام ليكون عدد حالات التعافي الكلي 2438560.

هذا وقد سجل العراق ثلاث حالات وفياة بالوباء خلال الأسبوع لتصل مجموع الوفيات إلى 25369.