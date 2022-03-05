في العراق.. عروس تنتحر بعد يومين من زفافها وموظف ينهي حياته وتحرير مختطفة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم السبت، بانتحار فتاة شنقا بعد يومين من زفافها بظروف غامضة، فيما سلجت محافظة الأنبار حالة انتحار موظف شاب يعاني من مرض نفسي، كما تم تحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفيها في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة أقدمت على الانتحار شنقا داخل غرفتها بعد يومين من زفافها في قرية السادة الواقعة على بعد 15 كم جنوبي ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف ان "ذوي العروس عثروا عليها وهي مشنوقة في غرفتها لأسباب غامضة"، مشيرا الى ان السلطات الأمنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث.

وأعلنت منظمة مدنية في وقت سابق تسجيل 88 حادثة ومحاولة انتحار في ديالى خلال العام الماضي 2021، انتهت 54 منها بالموت و34 محاولات تم احباطها.

وغالبية حالات الانتحار وقعت بين صفوف النساء بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره اكد قائممقام قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار، مبروك الجغيفي، تسجيل حالة انتحار في حديثة لشاب موظف والمعلومات التي وردتنا تفيد بأن الشخص مريض نفسي.

وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار في الأنبار، وفي قضاء حديثة تحديداً، وحول ذلك قال الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الانتحار التي يتم تسجيلها لا تحدث في أماكن عامة لتساعد القوات الأمنية على منعها او إيقافها، إنما في الغالب تحصل داخل المنزل أما بإطلاق النار أو بالشنق ولا نعرف الأسباب الحقيقية المؤدية لذلك إذ أن الظروف وإن كانت اقتصادية فمن غير المألوف بالنسبة لمجتمعنا الوصول لهذه المرحلة".

وبين أن "التوعية جارية في جميع المساجد والندوات الثقافية، لكن المشكلة هي أن هذه الظاهرة جديدة كلياً على المجتمع بشكل عام، لكن أعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الاستخدام السليم لها هي سبب من أسباب انتشار هذه الظاهرة اضافة إلى انتشار ظاهرة الحبوب المخدرة وغيرها".

من جانب آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها ضمن إحدى المناطق بجانب الكرخ من العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود معلومات تفيد بقيام شاب باستدراج فتاة تولد 2007 من سكنة احدى محافظات عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي الى العاصمة بغداد، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل مشترك من اللواء السادس الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد".

واشارت الى انه "بتحليل وتقاطع المعلومات توجهت القوة إلى أحد الدور في حي الجهاد ضمن قاطع الكرخ وداهمت المكان وفق أمر قضائي وتمكنت من تحرير الفتاة وإلقاء القبض على الخاطف".