في العراق.. تحرك لشمول "من يعمل على الكومبيوتر" بمخصصات الخطورة المهنية

شفق نيوز/ كشفت النائبة عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، عن تقديمها طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإضافة مخصصات الخطورة المهنية للموظفين الإداريين في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقالت الهلالي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الموظفين الإداريين يعملون لساعات طويلة على أجهزة الكمبيوتر، مما يعرضهم لتأثيرات الأشعة الضارة على البصر، الأمر الذي يستدعي شمولهم بمخصصات الخطورة بنسبة تتراوح بين 20٪ و30٪ من الراتب الاسمي".

وأضافت الهلالي، أن "الطلب يأتي لتحقيق العدالة وأسوة بالموظفين القانونيين الذين يتقاضون هذه المخصصات مع رواتبهم"، مشيرة إلى أن "صرف هذه المخصصات لفئة الإداريين لن يشكل عبئاً على خزينة الدولة".

وانتشرت يوم أمس، وثيقة صادرة عن وزارة المالية العراقية تخاطب رئاسة الوزراء، تؤكد فيها أن الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.