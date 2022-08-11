"في الظل".. قنوات تليغرام حزبية تهاجم الصحفيين وتعرض حياتهم للخطر

شفق نيوز/ رصد مركز للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الخميس، تزايدا في استخدام قنوات تليغرام تابعة لجهات حزبية تعمل "في الظل" لمهاجمة صحفيين واعلاميين والصاق تهم وافتراءات كاذبة بحقهم.

وقال مركز "النخيل"، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العديد من قنوات التليغرام التابعة لجهات حزبية وسياسية تقوم باستمرار في الظل بمهاجمة صحفيين واعلاميين ومؤسسات إعلامية والصاق تهم واكاذيب بحقهم"، مشيرا الى "استخدام لغة تحريض صريحة في بعض الأحيان، ما يعرض حياتهم وأسرهم وذويهم لخطر حقيقي في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تشهدها البلاد.

وطالب المركز، هيئة الاعلام والاتصالات والجهات المعنية الأخرى بضرورة "متابعة هذه الحسابات والمنصات ورصدها ومن يقف خلفها وملاحقة اصحابها قانونيا ووضع معايير محددة لذلك، كما هو معمول به في جميع دول العالم"، محذرا من أن "خطاب تلك القنوات والمنصات بات يشكل تهديدا للسلم الأهلي ويسهم في زعزعة الأمن والاستقرار".

وجدد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية تأكيده ضرورة "تحييد الصحفيين والإعلاميين عن أي خلاف سياسي وعدم التعامل مع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية كخصوم سياسيين"، مطالبا الجميع بـ"مراعاة الظروف الحساسة التي يعمل بها الصحفي العراقي".