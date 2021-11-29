في الديوانية.. مواطنون يكشفون عن هدر للمال العام والنزاهة تحقق (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف عدد من الأهالي في محافظة الديوانية عن هدر للمال العام وتلكؤ امتد لسنوات في مشروع السقف الزمني لإنجازه لا يتجاوز الثمانية أشهر.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بادر عدد من أهالي قضاء عفك في الديوانية بتقديم إخبار إلى محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة عن مشروع معمل إسفلت عفك خُصصت لإنجازه 14 مليار دينار بسقف زمني مدته 240 يوماً، وبدأ العمل به في 4 تشرين الثاني 2013 الا انه لم ينجز لغاية الآن.

وطبقا للوثيقة فإن الطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ 180 طناً في الساعة، وتتولى شركة أهلية تنفيذه لصالح بلدية عفك، غير أنه لم يُفتتح حتى الآن في وقت تعاني فيه الديوانية وقضاء عفك من رداءة الشوارع بسبب عدم اكسائها.

وقد قرر قاضي التحقيق تحويل الاخبار إلى الجهات التحقيقية المختصة لإجراء التحقيق الاصولي وفتح شكوى قضائية بحق الجهات التي تسببت بهدر المال العام.