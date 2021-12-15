في الديوانية.. مقتل طفل لمنع إتمام زواج

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "القضاء" العراقية، أن طفلاً بعمر ست سنوات راح ضحية خلاف عائلي في الديوانية، حيث أقدم الجاني على قتله لمنع زواج شقيقته من عم الضحية.

وذكرت الصحيفة الشهرية التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى، في خبر انه في كانون الأول من عام 2020 استخبر مركز شرطة في الديوانية عن وجود جثة في الطبابة العدلية وبعد الاستفسار اتضح بأنها تعود للمجنى عليه الطفل (ي).

وبينت انه عندما تم تشريح جثة المجنى عليه وجدت آثار كدمات على وجه ورقبة الضحية وتبين أن سبب الوفاة هو صعقة كهربائية.

واشارت الى ان والد المجنى عليه ذكر في أقواله أنه بتاريخ الحادث عثر على ولده المجنى عليه والبالغ من العمر ست سنوات وهو ممدد في مضيف داره وبالقرب منه سلك كهربائي مربوط بإحدى نقاط الكهرباء وقام بنقله إلى المستشفى واتضح أنه فارق الحياة وأعتقد في حينها انه تعرض إلى صعقة كهربائية.

وتابعت الصحيفة ان والد الضحية ووالدته وكذلك عمه يشكون بالمتهم (أ) وطلبوا الشكوى ضده لأنه قام بالهرب بعد إخبار ذويه له بالشكوك المتولدة حوله، موضحة ان عم الضحية شاهد المتهم بالقرب من محل الحادث وتولدت الشكوك حوله لوجود خلاف سابق بينه وبين شقيقه يتعلق بخطبة شقيقة المتهم وأن المتهم بعد إخبار ذويه هرب إلى جهة مجهولة.

واكدت انه تم القاء القبض على المتهم واعترف تفصيليا بقتل المجنى عليه وذكر بأنه بتاريخ الحادث وبحدود الساعة الواحدة ظهراً وأثناء ما كان يجلس في المضيف ويشحن جهاز الموبايل حضر المجنى عليه وجلس بجواره فقام بوضع يده على رقبته وفمه وخنقه الى أن أنقطع نفسه وتوقف عن الحركة.

وأردف الجاني بأنه قام بسحب سلك الكهرباء الذي يستخدمه في شحن هاتفه النقال وكان ملفوف بكيس نايلون وقام بفك الكيس ووضع السلك على اليد اليسرى للمجنى عليه وشاهد ارتجاف الجثة أثر سريان التيار الكهربائي في جسده حيث كان يريد بفعله هذا إيهام ذوي المجنى عليه بأن ولدهم تعرض للصعق الكهربائي.

وقال المتهم، بحسب الصحيفة، "تركت جثة المجنى عليه وخرجت من المضيف وقمت بغلق الباب وتوجهت إلى عملي وعدت عند غروب الشمس إلى داري لأوهم الناس أني لم أكن متواجداً أثناء الحادث وأني قد سمعت به عرضاً وبعدها قمت بالذهاب الى مستشفى الديوانية لغرض التأكد من مفارقة المجنى عليه الحياة".

واضاف "بقيت مع ذوي المجنى عليه طيلة أيام إقامة العزاء وبعد الشكوك التي دارت حولي واتهامي قمت بالهرب الى دار والدتي في منطقة أخرى لحين ما تم إلقاء القبض علي".

وقد ذكر المتهم أن سبب أقدامه على قتل المجنى عليه هو أنه قبل الحادث بخمسة أشهر تم خطبة شقيقته (م) من قبل المدعو (ض) وهو عم المجنى عليه وكانت شقيقته رافضة للزواج منه وأخبرته بأنها سوف تنتحر في حال زواجها من الشخص المذكور وبسبب ذلك راودته فكرة قتل المجنى عليه من أجل عدم إتمام مراسم الزواج.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (405) من قانون لعقوبات واحتساب مــدة موقوفيته.