في الديوانية.. انتحار مدير مركز شرطة بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، اليوم الخميس، بانتحار ضابط شرطة رفيع المستوى وسط المحافظة بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مدير مركز شرطة الجزيرة وسط مدينة الديوانية، وهو ضابط برتبة عقيد، أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل منزله بظروف غامضة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً عال المستوى لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث".