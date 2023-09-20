في التحرير.. تظاهرات تطالب بالعفو العام (صور + فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من ذوي السجناء، صباح الأربعاء، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن العشرات من ذوي السجناء، وغالبيتهم من النساء، تظاهروا صباح اليوم اليوم في ساحة التحرير، وسط انتشار أمني كثيف.

وأظهرت مشاهد مسجلة، إحدى المتظاهرات، وهي تشكو وضعاً مأساوياً في السجون، يعاني منه ذويها، مطالبة في الوقت نفسه بالإسراع في إقرار قانون العفو العام لضمان إخراج جميع الأبرياء.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن في 18 تموز 2023، عن إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وإرساله إلى البرلمان.

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم 9 أيلول الجاري، إرسالها مسودة مشروع قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

لكن هذا القانون ما يزال محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، إذ لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.