في البصرة ونينوى.. وفاة تاجر مخدرات معتقل والأمن الوطني يلقي القبض على عنصر بحماية نائب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة نزيل في سجن مكافحة المخدرات في البصرة، فيما اعتقلت القوات الأمني’، بحادث منفصل، عنصرا بحماية إحدى النواب لتجاوزه الرصيف بعجلته، في الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تاجر مخدرات في الثلاثينات من عمره، موقوف في سجن مكافحة المخدرات في قضاء الزبير بالبصرة، كان يعاني من وعكة صحية، وتم نقله قبل 4 أيام لمستشفى القضاء".

وأضاف أن "النزيل توفي اليوم بعد تدهور حالته الصحية، رغم محاولات إنقاذ حياته داخل المستشفى".

وتابع المصدر، أن "جهاز الأمن الوطني، ألقى القبض على سائق عجلة بيك آب، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز الأرصفة في منطقة الغابات بمدينة الموصل لتجاوز موكب زفاف".

وبين أن "التحقيقات الأولية كشفت أن السائق عنصر في حماية إحدى النواب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، وقد تم اعتقاله من منزله في منطقة المزارع الثالثة بالجانب الأيسر بالموصل".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرًا مقطع فيديو يظهر عجلة بيك آب تتجاوز الأرصفة بشكل غير قانوني في منطقة الغابات بالموصل، مما أثار استياء واسعًا بين المواطنين.