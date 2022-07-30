سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في البصرة.. متظاهرون يقتحمون مكتب مجلس النواب العراقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T13:24:05+0000
في البصرة.. متظاهرون يقتحمون مكتب مجلس النواب العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، يوم السبت، باقتحام متظاهرين لمكتب مجلس النواب بالتزامن مع قيام متظاهري التيار الصدري في العاصمة بغداد باقتحام المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام مكتب مجلس النواب وسط مدينة البصرة وقاموا باقتحامه".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

related

صور .. تظاهرات حاشدة وسط بغداد تقطع طريقاً مؤدياً للمنطقة الخضراء المحصنة

Date: 2021-03-24 09:06:01
صور .. تظاهرات حاشدة وسط بغداد تقطع طريقاً مؤدياً للمنطقة الخضراء المحصنة

اعتقال ناشط بـ"طريقة استعراضية" يفجر تظاهرة في البصرة

Date: 2022-03-28 16:19:24
اعتقال ناشط بـ"طريقة استعراضية" يفجر تظاهرة في البصرة

نجفيون يتظاهرون للإطاحة بمسؤول محلي

Date: 2021-07-22 19:13:05
نجفيون يتظاهرون للإطاحة بمسؤول محلي

صور وفيديو.. موظفو عقود الكهرباء في البصرة يلوحون بالتصعيد لصرف حقوقهم

Date: 2021-11-17 13:00:02
صور وفيديو.. موظفو عقود الكهرباء في البصرة يلوحون بالتصعيد لصرف حقوقهم

صور.. إيقاد الشموع على أرواح ضحايا الاحتجاجات وسط بغداد

Date: 2020-10-28 15:09:18
صور.. إيقاد الشموع على أرواح ضحايا الاحتجاجات وسط بغداد

رواتب متأخرة منذ "ثلاث سنوات".. تظاهرتان في ديالى للمطالبة بصرفها

Date: 2021-12-01 09:52:10
رواتب متأخرة منذ "ثلاث سنوات".. تظاهرتان في ديالى للمطالبة بصرفها

تظاهرتان في البصرة وذي قار

Date: 2022-03-30 07:15:07
تظاهرتان في البصرة وذي قار

فلاحون يغلقون حقلا نفطيا "عملاقا" جنوبي العراق

Date: 2021-04-05 06:57:03
فلاحون يغلقون حقلا نفطيا "عملاقا" جنوبي العراق