في البصرة.. ضبط عملية تهريب "شاي" مخصص للبطاقة التموينية

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بضبط تهريب شحنة شاي مخصصة لمفردات البطاقة التموينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، ضبطت شحنة من مادة الشاي المخصصة لمفردات الحصة التموينية التابعة لوزارة التجارة، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة أفادت بمحاولة تهريبها".

وأضاف أن "المعلومات الاستخبارية قادت إلى متابعة الشاحنة لحظة وصولها إلى سيطرة السدرة، حيث جرى التدقيق في المستندات وكشف عدم قانونية عملية النقل".

وأوضح أنه "تم ضبط الشحنة بالكامل وإحالة السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".