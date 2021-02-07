في البصرة .. ضبط أدوية وأجهزة لإنعاش القلب "مندثرة" ولم تستخدم منذ 2006

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن ضبطها أدوية وأجهزة لإنعاش القلب ومواد كهربائية لم تُسْتَخْدَمْ منذ عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٨ في محافظة البصرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى أحد مخازن وزارة الكهرباء في خور الزبير، تمكَّن من ضبط مواد متروكةٍ منذ ٢٠٠٦ و٢٠١٨ اشتملت على جنريترات، وملحقات تورباينات، وكنديسرات، وFD Fan، فضلاً عن (١٥٠٠) برميل زيت سعة (٢٠٨) لتر يستخدم لمحطات توليد الكهرباء، لافتةً إلى أن جميع المواد كانت متروكة ولم تُسْتَخْدَمْ؛ مما أدى إلى اندثارها".

وتابعت الدائرة إنه، "وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط أدويةٍ منتهية الصلاحيَّة وأجهزةٍ طبيَّةٍ لإنعاش القلب وفحص السكر، فضلاً عن جهاز صدمة القلب وكراسي دفع المرضى وأسرَّة وموادّ وأدوات جراحيَّةٍ تُستخدَمُ بالعمليات الجراحيَّة في مخزن أحد مراكز الرعاية الصحيَّة الأوليَّة في قضاء المدينة، موضحةً أن تلك المواد لم تُسْتَخْدَمْ بالمركز الصحيِّ ولم تُسَلَّمْ إلى دائرة صحة البصرة؛ لاستخدامها في المستشفيات التي تحتاج إليها".

ولفتت إلى أن بعضها تم تسلمه منذ عام ٢٠٠٦؛ مما أدى ذلك إلى انتفاء الفائدة منها لمرور فترةٍ طويلةٍ على خزنها".

وأضافت إنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المبرزات والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة".