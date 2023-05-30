في البصرة.. حادث سير بين 17 سيارة يخلف 8 مصابين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في البصرة، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير مروع وسط المحافظة خلف العديد من الجرحى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع بين 17 عجلة مختلفة الأنواع بتقاطع التأميم وسط مدينة البصرة مركز المحافظة، بسبب تعطل مكابح عجلة حمل كبيرة، افقدت سائقها السيطرة عليها".

وبين المصدر، ان "الحادث تسبب باصابة 8 مواطنين أحدهم بحالة خطرة، حيث تم نقل جميع المصابين للمستشفى، فيما تم رفع العجلات الأخرى المتضررة من قبل فرق الدفاع المدني".